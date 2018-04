Clubs in actie voor Veiling Kudelstaart

Kudelstaart – Vrijwilligers van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart zijn druk doende om 300 kavels samen te stellen voor de veiling op zaterdag 12 mei. De voorgaande zeventien edities brachten bij elkaar meer dan drie ton op. Die bedragen werden verdeeld over tientallen Kudelstaartse clubs voor specifieke projecten. Die clubs zorgen nu voor wisselwerking in het dorp door diensten beschikbaar te stellen die kunnen worden geveild. En met die wisselwerking is de cirkel van Kudelstaart voor Kudelstaart rond.

Een jaar muziekles

Zo biedt het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart een jaar lang muziekles aan en stelt Handboogvereniging Target een avond boogschieten als kavel beschikbaar. Maar ook individuele dorpsbewoners komen met uiteenlopende diensten, zoals een mevrouw die twee uur lang de was komt strijken of een eigenaar van een cabrio die een verrassende rondrit door de omgeving aanbiedt. Ook hier: Kudelstaart voor Kudelstaart.

Aanvraag voor ondersteuning

Dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tot 5 mei worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl

Kavels vormen

Met nog drie weken te gaan voor de veiling, die op 12 mei om 20.00 uur begint in het dorpshuis, wordt nu begonnen met het vormen van kavels die door de veilingmeesters bij opbod worden geveild. Er is voor elk wat wils: van speelgoed voor kinderen tot een sloepvaart voor vier personen. De afgelopen jaren lag het aantal kavels steeds rond de 300. Grote trekkers zijn de fraaie boeketten die op deze avond voor Moederdag gretig aftrek vinden.

Foto: Bestuursleden van Kudelstaart voor Kudelstaart poseren met enkele van de voorwerpen die 12 mei worden geveild in het dorpshuis.. Boven vlnr.: Marlouke Sparnaaij, Ad Verburg, Arie Stolwijk, Ton Hol en Jan Bunnik. Zittend: Hans Splinter, Eppo Buskermolen en Arie de Vos. Op de foto ontbreken Sjaak van der Weijden en Aad van der Hoorn.