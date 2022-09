‘Citytrainer Junior’ door Buurtwerk in Place2Bieb

Aalsmeer – Buurtwerk gaat opnieuw voor kinderen uit groep 7 en 8 het trainingsprogramma ‘Citytrainer Junior’ aanbieden. In het voorjaar is dit programma al succesvol gedraaid. Aan het einde van het programma is een grote, feestelijke certificaatuitreiking gehouden waarbij de gloednieuwe citytrainers in het zonnetje werden gezet. Er zijn inmiddels binnen alle gebieden in de gemeente trainers actief!

Citytrainer Junior is een programma dat bestaat uit zes bijeenkomsten waarin de jongerenwerkers kinderen handvaten geven om zelf sportieve en/of creatieve activiteiten op te zetten en hun ideeën uit te voeren. Denk hierbij aan een etentje voor ouders of wijkbewoners, een disco voor de onderbouw, een fifa-toernooi of een actie voor het goede doel.

De training is ingericht volgens vier vaardigheden: presentatie, samenwerken, ontwikkelen en organiseren & begeleiden. Deelnemers scherpen hun sportieve, creatieve, organisatorische en sociale vaardigheden aan. Als een kind de training goed heeft doorlopen zal hij/zij een certificaat ontvangen. Vervolgens kan het kind zijn/haar talenten en geleerde vaardigheden inzetten op school of in de wijk!

De training van Buurtwerk vindt plaats in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagen van 15.30 tot 17.00 uur. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op 3 oktober. Heeft u een kind dat in groep 7 of 8 zit en het leuk zou vinden om mee te doen? Aanmelden kan via khalid.afakir@gro-up.nl. Deelname is gratis. Inschrijving is mogelijk tot 2 oktober aanstaande.