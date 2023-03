CityHub DHL in Aalsmeer offcieel geopend

Aalsmeer – Gisteren, donderdag 24 maart, heeft DHL Parcel officieel de nieuwe CityHub in Aalsmeer in het bijzijn van klanten en vertegenwoordigers van Greenpark Aalsmeer geopend. Vanuit het klimaatneutrale gebouw aan de Brazilielaan 22 worden pakketten bezorgd voor het zuidwestelijk deel van groot Amsterdam. Vorige week opende een soortgelijke CityHub in Amsterdam-West waarmee het aantal CityHubs waarmee de regio Amsterdam wordt beleverd in totaal op 7 komt.

De CityHubs in Aalsmeer en Amsterdam-West zijn gasloos en voorzien van zonnepanelen, waarmee elektrische bestelauto’s opgeladen kunnen worden. Het is daarbij nog wel wachten op een deel van de elektrische bestelauto’s, waarvan de levering momenteel wereldwijd is vertraagd. In de tussentijd wordt de CO2 footprint gereduceerd door het tanken van (HVO) biodiesel.

Verduurzaming

Het concept van deze CityHub sluit aan bij de ambitie van Aalsmeer tot verduurzaming van stadslogistiek. Op de CityHub worden in de regio Aalsmeer dagelijks 10.000 pakketten gebundeld en vervolgens de wijken ingebracht van Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Amstelveen, Badhoevedorp, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Oude Meer, Ouderkerk aan de Amstel, Rijsenhout, Rozenburg NH, Schiphol en Schiphol-Rijk. De korte afstanden, de slimme routes, de hoge beladingsgraad en het veelal geëlektrificeerde wagenpark optimaliseren duurzaamheid en beperken verkeersbewegingen.

Servicepunten

In deze routes worden ook de 40 DHL servicepunten afgehaald en beleverd. Dat geldt ook voor de pakketkluizen. Dergelijke out-of-home-leveringen, waarbij de consument zelf zijn pakket afhaalt, worden gezien als nog duurzamer. In heel Nederland heeft DHL een netwerk van 131 CityHubs waarin de pakketstromen regionaal en lokaal worden gebundeld en in korte, optimale routes uitgeleverd. D