Cheque van OSA voor Kinderhulp Afrika

Aalsmeer – Afgelopen week mocht OSA een cheque uitreiken voor een project van Stichting Kinderhulp Afrika. Op de schoolcampus in Oeganda wordt een huis gebouwd voor het hoofd van de basisschool. Dit is een vereiste van de Oegandese regering.

Voor de bouw van de woning is een grote gift ontvangen en daarnaast nog geld ingezameld. Totaal is 27.500 euro bijeen gebracht. De kosten voor de bouw bedragen echter 32.350 euro. Aan OSA is daarom ook een bijdrage gevraagd.

Gerard Nijland, voorzitter van Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer mocht een cheque uitreiken van het maximale toe te kennen bedrag van 2.500 euro aan Stefanie Rijken van de stichting. Meer weten over dit project? Kijk dan op de website: www.kinderhulp-afrika.nl.

Raadpleeg voor een aanvraag voor subsidie van OSA voor een project op: www.osa-aalsmeer.nl.