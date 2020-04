Chatten met de politie over regels en meer

Aalsmeer – De hele maand april kunnen inwoners drie dagen per week chatten met de politie. Er wordt persoonlijk antwoord gegeven door agenten op alle vragen. Dit mag over van alles gaan, zoals verkeersregels, aangifte doen, maar er kunnen ook politie gerelateerde vragen gesteld worden over het coronavirus.

Chatten met de politie kan via vraaghetdepolitie.nl/chat van 19.00 tot 21.00 uur op dinsdag, woensdag en donderdag.

Zedenchat

Daarnaast is er op alle woensdagen in april tussen 19.00 en 21.00 uur ook een speciale zedenchat waar (jongere) inwoners terecht kunnen met specifieke vragen als: Wat moet je doen als je naaktfoto ongewenst online staat of als daarmee wordt gedreigd. Blijf er niet mee rondlopen en deel je verhaal met de politie, zodat je weet wat je kunt doen om dit te stoppen!