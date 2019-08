Celstraf voor verduistering miljoenen van FloraHolland

Aalsmeer – Bij Royal FloraHolland heeft een 28-jarige werknemer een bedrag verduisterd van 4,3 miljoen euro. De man was negen maanden lang in dienst bij de financiële afdeling, waar hij geld over wist te maken naar zijn eigen bankrekening. Hij stuurde vervolgens bedragen door naar andere rekeningen om er mee te kunnen gaan gokken.

Half juli is de medewerker aangehouden. Half mei was reeds bekend dat er sprake was van verduistering van geldbedragen bij Royal Flora Holland en is een onderzoek ingesteld. De werknemer van de financiële afdeling kwam in beeld, is aangehouden en heeft uiteindelijk de verduistering bekend.

Afgelopen dinsdag 20 augustus is de 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De nu ex-werknemer moet naast het uitzitten van zijn straf de schade aan de bloemenveiling vergoeden en heeft na zijn celstraf een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij zijn gokverslaving verplicht laten behandelen en heeft hij een gokverbod gekregen.