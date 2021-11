CDA De Ronde Venen stelt kandidatenlijst vast

De Ronde Venen – Op woensdag 24 november is Rein Kroon unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit is gebeurd tijdens de najaarsvergadering van het CDA. Op nummer 2 staat de huidige fractievoorzitter Simone Borgstede. De lijst is een mix van oud en nieuw, Ria de Korte uit Baambrugge staat op nummer 3. Op nummer 4 staat nieuwkomer Maaike Brugmans uit Mijdrecht. Wilnisser Coos Brouwer staat op nummer 5. Op nummer 6 staat onze jongste kandidaat, namelijk de 19-jarige Amber Beijer, zij is eveneens afkomstig uit Mijdrecht. Yvette Janmaat uit Wilnis staat op nummer 7 en Jan Rouwenhorst uit Mijdrecht sluit de rij op nummer 8.

“Het betreft een mooie mix van jong en ervaren, man en vrouw en goede spreiding over onze prachtige dorpen” aldus voorzitter Roel Rotshuizen, die zeer content is met de lijst. Wethouder Rein Kroon besprak het thema van het verkiezingsprogramma “Lokale Kracht: Doorbouwen aan De Ronde Venen”. In het programma is de focus gericht op het bouwen van nieuwe woningen en het doorbouwen aan De Ronde Venen, een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Betrokkenheid vindt het CDA belangrijk voor onze gemeente. Inwoners die zich betrokken voelen bij de familie, de woonwijk, het dorp, de sportclub, voedselbank, dorpshuis, school of kerk. Het CDA wil alle vormen van samenwerking benutten, bundelen en versterken en hiermee een bijdrage leveren aan de verbinding tussen generaties, jong én oud. Dát is de lokale kracht van De Ronde Venen!

Lijsttrekker Rein Kroon wil graag verder als wethouder om de bouwplannen die hij heeft geïnitieerd uit te voeren: “Komende jaren zullen we veel woningen realiseren als we met elkaar de druk erop houden. Als de inwoner het wil zou ik het fantastisch vinden de komende jaren steeds mijn bouwhelm op te zetten om eerste palen te slaan bij bouwlocaties voor woningen voor onze inwoners” aldus de enthousiaste wethouder. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 16 maart 2022.

Fotobijschrift:

De kandidaten voor de CDA-lijst van links naar rechts: Coos Brouwer, Ria de Korte, Maaike Brugmans, Lijsttrekker Rein Kroon, Simone Borgstede, Amber Beijer en Jan Rouwenhorst. Yvette Janmaat ontbreekt helaas door omstandigheden.