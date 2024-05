Recordopbrengst voor Veiling Kudelstaart

Kudelstaart – De Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 2024 gaat de boeken in als een historische avond in het overvolle Dorpshuis Kudelstaart. Een recordopbrengst van 39.610 euro, het afscheid van het oude bestuur en veilingmeester Dick Venema en een prachtig bedrag van 5.600 euro voor de burgemeester. Kortom, een vliegende start voor de nieuwe groep Kudelstaartse vrijwilligers die de komende jaren deze mooie Kudelstaartse traditie in ere voortzetten.

Al ruim twintig jaar worden op de zaterdagavond voor Moederdag, honderden kavels geveild om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de clubs, verenigingen en stichtingen uit Kudelstaart. Saamhorigheid is hierin het sleutelwoord: het ene deel van Kudelstaart doet wat voor het andere deel, en die saamhorigheid was er zeker afgelopen zaterdagavond. Er werd door de aanwezigen goed en veelvuldig geboden op allerlei verschillende kavels, van een pan soep tot twee business seats voor een wedstrijd van Arsenal in Londen; er zat voor iedereen een leuke kavel bij.

Diensten burgemeester

Het hoogtepunt van de avond was het kavel van de burgemeester, een traditie tijdens de veilingavonden. Ook deze keer werd er flink geboden voor de diensten van Gido Oude Kotte, zeker toen hij aangaf dat hij het geboden bedrag zou verdubbelen. Uiteindelijk boden Frans Sparnaaij en Frank de Vries het meest (2.800 euro) en zal de burgemeester, net als vorig jaar, aanwezig zijn tijdens Amsterdamse Bos Golf. De grote opkomst, de informele sfeer en de drukte aan de bar zorgden voor een supergezellige avond, dat voor de organisatie net zo belangrijk was als een mooie opbrengst. Missie geslaagd.

Verenigingen en clubs

De recordopbrengst van bijna 40.000 euro zal nog oplopen, doordat er nog een substantieel bedrag bijkomt door de vele dorpsdonaties, de opbrengsten uit de Kavelkrant en de ruim 45 bedrijven en personen die onderdeel zijn van de KudelCompany. Het geld gaat goed besteed worden, want er zijn al veel aanvragen van de Kudelstaartse verenigingen binnengekomen. De komende periode zal het nieuwe bestuur zich over deze aanvragen buigen en eventuele donaties toekennen, door Kudelstaart voor Kudelstaart. Het bestuur wil de drie veilingmeesters Dick, Gert en Ronald, alle vrijwilligers, donateurs, de KudelCompany en bovenal de bieders en kopers van de vele kavels hartelijk danken voor hun bijdrage. “Zonder jullie was deze historische avond niet mogelijk geweest. Zet zaterdagavond 10 mei 2025 alvast in je agenda.”

Tijdens de veiling is er afscheid genomen van het oude, bestuur. De vijf heren en dame kregen een oorkonde met een eeuwig ambassadeursschap van Kudelstaart uit handen van burgemeester Oude Kotte. Foto’s: www.kicksfotos.nl