CDA Aalsmeer op bezoek in Dorcas winkel

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 22 september heeft een aantal fractie- en bestuursleden van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart een bezoek gebracht aan de Dorcas winkel aan de Turfstekerstraat. De CDA’ers werden ontvangen door bestuursleden Dick en Hannie Verhoef en Gijsbert Kreeft en kregen uitgebreid uitleg over de werkzaamheden van de winkel en de maatschappelijke taak die op deze manier wordt vervuld.

Dorcas is inmiddels uitgegroeid tot een internationale organisatie die per aanstaande november al twintig jaar in Aalsmeer gevestigd is. Het winkelend publiek kan hier terecht voor allerlei tweedehands spullen, waarvan de opbrengst naar mensen in nood in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten gaat. Ook worden de mensen die de hulp het hardst nodig hebben lokaal ondersteund vanuit Dorcas. In Nederland zijn er 42 Dorcas winkels waarvan Aalsmeer de grootste is. In Aalsmeer wordt met zo’n 210 vrijwilligers gewerkt waarbij er gemiddeld 100 per week zijn ingeroosterd.

Het CDA heeft een kijkje gekregen in de goederenstroom en de verwerking daarvan. Alle spullen die binnenkomen worden per categorie gesorteerd, bekeken en geprijsd. De winkel (met ook een grote meubelhal) is drie dagen per week open. Er zijn vele mensen nodig om ervoor te zorgen dat de winkel draait. Er is hulp in de winkel, bij het verwerken van de goedereninstroom, maar er zijn ook chauffeurs voor het ophalen en wegbrengen van meubels.

Dorcas is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus loop gerust eens binnen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dorcas is een prachtig maatschappelijk bedrijf, een fijne plek voor vele vrijwilligers en een mooi voorbeeld van een organisatie die mensen zowel dichtbij als ver weg helpt op allerlei verschillende manieren.