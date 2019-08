CDA 2e Kamerlid op bezoek in Aalsmeer

Aalsmeer – In de week dat minister Van Nieuwenhuizen naar Aalsmeer kwam om met ondernemers en inwoners in gesprek te gaan over de ontwikkeling van luchthaven Schiphol, kwam ook Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) langs in Aalsmeer. Het Kamerlid bleef een nacht slapen en ging de volgende ochtend langs bij mensen die hinder ervaren van Schiphol. Ook was hij op bezoek bij de Dutch Flower Group om daar met CEO Marco van Zijverden over Schiphol te spreken. Amhaouch: “Het Schipholdossier is complex, binnen de Europese regelgeving proberen we zo maximaal mogelijk te sturen op kwaliteit en duurzaamheid en dat is niet makkelijk, tegelijkertijd willen we dat de sector ook levert en de hinder echt gaat beperken.”

Nooit meer stil

Het Kamerlid heeft ’s nachts tijdens zijn verblijf in Aalsmeer de vliegtuigen duidelijk gehoord. Een goede ervaring om de volgende ochtend in gesprek te gaan met mensen die dagelijks enkele honderden vliegtuigen over hun dak krijgen. Leden van de lokale CDA-fractie Dirk van Willegen en Ton Harte namen het Kamerlid op sleeptouw door Aalsmeer en Kudelstaart. Ook leden van de CDA-fractie van Provinciale Staten sloten bij het bezoek aan. Zo sprak hij met verschillende mensen aan de Aalsmeerderweg over de toename van vliegtuigen van de afgelopen jaren. “Opvallend is het om te horen dat veel mensen hier al heel lang wonen en tot een aantal jaar geleden eigenlijk geen probleem met de nabijheid van Schiphol hebben gehad. Het is nu vooral de hoeveelheid vluchten waardoor het voelt alsof het nooit meer stil is”, aldus Amhaouch. Ook sprak hij met inwoners over de isolatiemaatregelen die in veel gevallen verouderd zijn en niet (meer) voldoen. Daarnaast bezocht hij de zogenaamde sloopzone waar hij met omwonenden sprak over veiligheid en ruimtelijke beperkingen.

Aan plafond

Het tweede deel van de ochtend stond in het teken van een bezoek aan de Dutch Flower Group, waar de delegatie sprak met CEO Marco van Zijverden. De oproep van de ondernemer aan het Kamerlid was duidelijk: “Als ondernemer moet ik altijd keuzes maken, zeker wanneer ik qua groei aan mijn plafond zit. Datzelfde geldt voor de luchtvaart: maak keuzes, stoot vluchten die economisch niet interessant zijn af en zorg dat je op die manier kwalitatief groeit in plaats van alleen maar meer vliegbewegingen realiseren.”

Eensgezind

Dirk van Willegen gaf Kamerlid Amhaouch nog mee dat dit weliswaar een bezoek van een CDA-delegatie is, maar dat de voltallige gemeenteraad eensgezind is als het gaat om Schiphol. Amhaouch was onder de indruk: “Het is goed om te zien dat men in Aalsmeer zo eensgezind optrekt rondom het Schipholdossier. Zowel raad als college zijn zichtbaar en hebben een duidelijke agenda neergelegd. Wethouder Van Duijn heeft richting minister en Kamer vaak de oproep gedaan om langs te komen, te blijven slapen, met mensen in gesprek te gaan en vooral zelf te ervaren. Ik vond dat een goede oproep en ben blij dat ik hier geweest ben.”