Burgers Carrosserie in finale Ondernemingsverkiezing

Amstelland – De finalisten voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2022 zijn eind maart bekend gemaakt. Tijdens de finale op 25 mei horen deze bedrijven of zij zich ‘Beste Onderneming van Noord-Holland 2022’ mogen noemen. Juryvoorzitter Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: “De Ondernemingsverkiezing is een mooie aanleiding om extra stil te staan bij wat ondernemingen bijdragen aan de economie, werkgelegenheid en innovatie. Het is belangrijk om ze in het zonnetje te zetten.” Er zijn verschillende categorieën voor de prijs: mkb klein, mkb midden en mkb groot met ieder tien finalisten. Voor De Belofte, de prijs voor veelbelovende startende bedrijven, zijn drie finalisten. Carrosseriebedrijf Burgers uit Aalsmeer is één van de tien finalisten in de categorie mkb groot. Burgers won vorig jaar november de prijs ‘Onderneming van het Jaar’ in Aalsmeer.

Prijsuitreiking

De finalisten worden de komende weken bezocht door leden van de jury. Tijdens de finaleavond op 25 mei houden dan drie finalisten per categorie een eindpresentatie, waarna de jury per categorie en voor De Belofte één winnaar zal kiezen. Ook wordt de Publieksprijs uitgereikt, op 4 april zijn hiervoor de stemlijnen open gegaan. Kijk voor meer informatie op de site van de provincie.