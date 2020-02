Carnaval: Optochten en optredens in Poelgilderdam

Kudelstaart – Een magisch carnaval barst donderdag 20 februari los in het tot Poelgilderdam omgedoopte Kudelstaart. In het Dorpshuis vindt deze avond de loting plaats van de volgorde van de grote optocht. Carnavalsvereniging de Pretpeurders belooft een gezellige avond met spelletjes, lol en veel plezier.

Zaterdag 22 februari staat geheel in het teken van het kindercarnaval. Om 13.01 uur verzamelt de jeugd zich bij het Dorpshuis en vanaf hier gaat de stoet met versierde fietsen en wagentjes richting De Rietlanden. Daarna gaat de kindermiddag verder in de Dorpstaveerne.

Prinsenbal

In de avond is het feest voor de volwassenen tijdens het Prinsenbal. Vanaf 20.11 uur heet Prins Richard de Eerste alle gasten welkom in het Dorpshuis. Een kaartje kopen voor het bal is wel noodzakelijk en aangeraden wordt dit nog stel te doen, want de animo is, zoals ieder jaar, groot.

En zondag 23 februari is dan de grote optocht. Wat zouden alle deelnemers voor magisch onderwerp gekozen hebben? De optocht start om 13.11 uur bij de Dorpstaveerne aan de Kudelstaartseweg. Na de route door Poelgilderdam is het Dorpshuis weer de locatie van samenkomst en kan er nog gezellig gefeest worden.

Optreden Hobo String Band

Net als vorig jaar niet alleen polonaise lopen op carnavalsmuziek, maar er ook kan genoten worden van countrypop en -rock van de Hobo String Band vanaf 15.30 uur. Iedereen, ook niet carnaval-vierders, is welkom en de toegang is gratis. Meer info op www.pretpeurders.nl en op de facebook-pagina van de carnavalsvereniging.