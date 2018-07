Camper klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer – Op de Hornweg is donderdagmiddag 26 juli een camper vast komen te zitten onder her viaduct. De camper was net bij de stalling opgehaald.

Ondanks dat op diverse plaatsen de hoogte van het viaduct staat aangegeven, heeft de bestuurder toch gedacht onder het viaduct door te kunnen. Dit paste toch niet waardoor de camper klem kwam te zitten. De koffers die op het dak zaten zijn er af geslagen door de klap.

Volgens een omstander staat de camper al sinds half één vanmiddag vast.

Een berger komt ter plaatse om de camper weg te slepen. De Hornweg is voor het verkeer afgesloten.

Foto: VTF / Laurens Niezen