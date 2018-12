Cabaretier Thomas Smith in Bacchus

Aalsmeer – Op zaterdag 5 januari presenteert cabaretier Thomas Smith de voorstelling ‘De jaren van verstand’ in cultureel cafe Bacchus in de Gerberastraat.

Thomas Smith wordt geboren in Nederland uit Britse ouders, maar groeit op in Antwerpen. Hij speelt zowel in het Engels als in het Nederlands met een Antwerps accent.

Zijn comedy carrière neemt een vlucht als hij in 2000 de finale haalt van Humo’s Comedy Cup. Hij sluit zich aan bij het Nederlandse comedy gezelschap: Comedy Explosion. Tevens verzorgde hij de voorprogramma’s bij Wim Helsen ‘Heden Soup’. In 2008 komt hij met zijn eerste avondvullende programma ‘Alienman Smith’, in 2009 gevolg door ‘Thomas Smith will set you free’.

In september 2012 ging zijn derde programma ‘Chaos’ in première. Ditmaal geen uitschreven programma, maar een voorstelling die grotendeels voorkomt uit improvisatie. De Standaard beloonde ‘Chaos’ met een vijf sterren recensie. Op televisie is Smith te zien in programma’s als ‘Mag ik uw Kussen’. Ook in de veelbekeken serie van de Belgische versie ‘Foute Vrienden’ was Thomas te zien.

Nu toert hij door Nederland met zijn cabaret-programma ‘De jaren van verstand’. Op zaterdag 5 januari is hij te zien in cultureel café Bacchus. Aanvang: 21.00 uur en de entree bedraagt 12.50 euro per persoon. Zaal open vanaf 20.30 uur. Kaarten voor deze voorstelling zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch 0297-342657 (na 18.00 uur).