Cabaretier Kees van Amstel in Bacchus

Aalsmeer – Dit weekend is er een liveoptreden op vrijdag 5 en film op zaterdag 6 januari in Bacchus en volgende week zaterdag 13 januari trakteert KCA in het knusse culturele café op een cabaretavond. Gecontracteerd is cabaretier Kees van Amstel en hij brengt de voorstelling ‘De man die ik niet wilde worden’. Kees is veranderd! Hij merkte dat hij, vanwege zijn cynische blik op de wereld, steeds vaker werd gemeden. Maar nu is hij chill en relaxed. Hij ziet de zonzijde en is ‘Zen’!

In ‘De man die ik niet wilde worden’ schetst Kees van Amstel een grappig en indringend portret van zijn leven als gezapige vijftiger. Hoewel hij maar wat graag een burgerlijk bestaan met vrouw en kinderen had gewild, eindigde hij als kinderloze single. Hij probeert wanhopig in de smaak te vallen bij de single vrouwen van boven de veertig, vult de leegte in zijn leven door op het strontvervelende, gehandicapte zoontje van kennissen te passen en beleeft per ongeluk een prachtige en angstaanjagende nacht in de Kalahariwoestijn in Botswana.

Van Amstel wordt geregisseerd door Hans Sibbel (Lebbis) en heeft ook wel wat van deze comedian weg. Net als Lebbis is Van Amstel een begenadigd verteller, die de rust durft te nemen om een verhaal op te bouwen en daarbij niet voortdurend op zoek gaat naar de grap. Op andere momenten is de grapdichtheid juist weer bijzonder hoog. Bij de Comedytrain ontwikkelde Kees van Amstel zich tot een sterke stand-upcomedian, die grap op grap kan stapelen en de lachers op zijn hand heeft.

Hij heeft een vet Amsterdams accent en kan lekker kwaad worden. Bijvoorbeeld wanneer hij over zijn belevenissen als leraar Engels op het MBO vertelt. Kaarten voor deze voorstelling op 13 januari zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch te bestellen via 0297-342657.

Entree: 12 euro. Aanvang om 21.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Zaal open vanaf 20.30 uur.