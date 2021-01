Activiteiten voor kinderen bij de noodopvang

Aalsmeer – De basisscholen en kinderopvang locaties zijn gesloten. De kinderen hebben allemaal online thuis les. Maar ook een aantal kinderen wordt bij de noodopvang gebracht. De leerkrachten kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken, dachten de teams van Buurtwerk, SportService en Cultuurpunt Aalsmeer. Zij hebben samen een plan bedacht en aan alle schoolleiders van de basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart voorgelegd. Alle scholen waren meteen heel enthousiast over dit leuke initiatief.

Activiteiten

Sinds afgelopen maandag 18 januari worden er elke dag op de schoolpleinen activiteiten georganiseerd. Zo kan het zijn dat je op de ene dag aan het trommelen bent met een muziekdocent van het Cultuurpunt. Of een beat maakt met body sounds, maar ook de boomwhackers worden ingezet om muziek te maken. En op een andere dag ben je zombietikkertje aan het doen met de begeleiding van SportService. De kinderen kunnen elkaar vangen met speciale lampjes: Pico, dan ga je op zoek naar iemand met dezelfde kleur uit je eigen team. En weer op een andere dag kun je meedoen met Among us in real life of spelletjes voor teambuilding. En als de kinderen nog wat energie over hebt, kunnen ze ook nog kickboksen onder de begeleiding van Buurtwerk. De kinderen zijn tenminste een uur in de buitenlucht en lekker actief bezig.

Drie vliegen in één klap

De leerlingen waarderen de leuke en afwisselende activiteiten. Buurtwerk, SportService en Cultuurpunt zijn tevreden dat de plannen kunnen worden ingezet en de scholen in Aalsmeer en Kudelstaart zijn blij met de ondersteuning tijdens de noodopvang, kortom drie vliegen in één klap. Deze week worden alle scholen bezocht en ook de komende weken tijdens de lockdown gaan alle drie de organisaties ervoor om dit initiatief een goed vervolg te geven.