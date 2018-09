Bushalte borden Feestweek terecht!

Aalsmeer – Er is goed nieuws te melden over de verdwenen borden van de Feestweek. Na de feestweek was iemand zo vriendelijk geweest om de bushalte bordjes vanaf diverse locaties te verwijderen. Alleen was bij de organisatie niet bekend waar de bordjes naar toe waren gebracht.

Het bestuur van de Feestweek deed een oproep en met succes. “Iedereen bedankt voor het uitkijken naar onze halte borden. Door jullie hulp zijn alle borden weer in ons bezit”, laat de organisatie weten.

En dat is mooi. Volgend jaar kunnen feestgangers dus gewoon weer bij de vertrouwde bushaltes gaan staan voor een ritje naar de feesttent en na afloop om thuis gebracht te worden.