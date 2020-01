Burgemeesters openen vernieuwde Raadhuis

Aalsmeer – Het vernieuwde en verduurzaamde Raadhuis is afgelopen zaterdag 24 januari officieel geopend door de burgemeesters Gido Oude Kotte en Jeroen Nobel. Laatstgenoemde, nu eerste burger in Den Helder, heeft tijdens zijn vijf jaar als interim-burgemeester van Aalsmeer de renovatie op gang gezet en hier veel energie en toewijding ingestoken. “Wij zijn jou daar zeer erkentelijk voor”, aldus burgemeester Oude Kotte. “Wij hoefden alleen maar de puntjes op de i te zetten.”

Zonnepanelen op dak

Het was een ‘stevige’ verbouwing waar in 2018 een start mee is gemaakt. Het Raadhuis is nu duurzaam en toekomstbestendig met onder andere overal led-verlichting, alle leidingen zijn vervangen, thermische isolatie aangebracht, een nieuwe lift gebouwd en een dak vol zonnepanelen. Deze konden de bezoekers na de officiële opening met ‘bloemenmeisjes’ zelf aanschouwen door of via het trappenhuis in het torentje naar het dak te lopen of door buiten in de hoogwerker van de brandweer te stappen en op grote hoogte gebracht worden.

Naast de zonnepanelen bekijken stonden degenen die zich omhoog lieten ‘takelen’, tevens nagenoeg oog in oog met bloemengodin Flora op haar sokkel en natuurlijk kon ver over Aalsmeer uitgekeken worden.

Architect Berghoef

Het Raadhuis is een ontwerp van de Aalsmeerse architect Berghoef. In 1959 werd de bouw gestart en op 19 februari in 1962 was de officiële opening. Dankzij Berghoef en onder andere Wiebenga bezit Aalsmeer diverse architectonische hoogtepunten. Van ‘beroemde’ Aalsmeerse huizen en gebouwen heeft Jack Steen (naar aanleiding van een promotieonderzoek over architectuur in 2019) een expositie samengesteld en deze is speciaal voor de heropening van Delft naar Aalsmeer gehaald.

Expositie

Met het plaatsen van een 3D print van het Raadhuis werd de expositie geopend door burgemeester Oude Kotte en Jack Steen. Een bezoek overigens zeker waard en dit kan nog tot 20 februari in het Raadhuis.

Tijdens de openingsdag mochten bezoekers door het hele Raadhuis wandelen, de trouw- en raadzaal bewonderen en in de eveneens prachtig gerestaureerde burgerzaal informatie opdoen bij diverse kraampjes, onder andere van de politie, die sinds 6 januari haar politiepost heeft in het Raadhuis. De openingsdag werd muzikaal opgeluisterd door shantykoor De Brulboeien. Een geslaagd en goed bezochte dag.

Het Raadhuis is weer toekomstbestendig. “Een waarlijk huis van democratie”, aldus burgemeester Oude Kotte die tot slot alle inwoners bedankte voor hun geduld. Een jaar lang regelmatig voor een dichte deur en veel herrie door de verbouwing. Maar, het resultaat mag er zijn. Aalsmeer kan trots zijn op haar markante en ‘deftige’ Raadhuis.

Foto’s: www.kicksfotos.nl