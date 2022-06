Burgemeesters bij start Avondvierdaagse Kudelstaart

Kudelstaart – De Avondvierdaagse is afgelopen maandag 30 mei van start gegaan in Kudelstaart. Lange tijd was er sprake dat de wandeltocht voor kinderen geen doorgang kon vinden vanwege een gebrek aan vrijwilligers, maar na de oproep in de krant kreeg de organisatie een groot aantal aanmeldingen binnen en kon groen licht voor doorgang geven. Direct bij de opening van de inschrijving gaven veel kinderen (en ouders) zich op en het resultaat: Lange slierten wandelaars die al zingend (en snoepend) 5 of 10 kilometer per avond lopen.

De officiële start voor de Avondvierdaagse werd bij sportcomplex RKDES gegeven door burgemeester Gido Oude Kotte, met zoon en dochter, en kinderburgemeester Anne van Duijn. De burgemeester complimenteerde de vrijwilligers van de Avondvierdaagse. In veel gemeenten kon de wandeltocht geen doorgang vinden vanwege gebrek aan medewerkers. In Kudelstaart is het wel gelukt om dit sportieve uitje veilig en goed te kunnen houden.

Voor de 5 kilometer ging de eerste avond over de dijk tussen de koeien, terwijl de 10 kilometer wandelaars op weg gingen naar De Kwakel. Op dinsdag een paar regenspetters onderweg, maar met plezier ontdekten de 5 kilometer lopers vanaf het Dorpshuis ‘hun’ Kudelstaart, terwijl de 10 kilometer lopers om weg gingen naar Aalsmeer en onder andere de watertoren bewonderden. Woensdag gaan de 5 kilometer lopers een rondje om Kudelstaart langs ‘t Fort en mogen de 10 kilometer lopers over de dijk tussen de koeien richting Bilderdam en terug langs het Jaagpad.

Donderdag 2 juni is alweer de laatste wandeldag en natuurlijk wacht de Avondvierdaagse-lopers een groots onthaal door (groot)ouders, ooms, tantes en broertjes en zusjes.