Burgemeester slaat eerste paal voor Lidl

Aalsmeer – Vandaag, dinsdag 21 augustus, heeft burgemeester Jeroen Nobel samen met Wouter Endert, Manager Bouw & Vastgoed Lidl, Jan Bart Timmer, Regiodirecteur Lidl, en vertegenwoordigers van winkeliersvereniging Meer Aalsmeer de eerste paal voor de nieuwe vestiging van de Lidl in het Centrum de grond ingeslagen. De supermarkt komt op de Stationsweg, op de plek waar voorheen de Rabobank stond.

In een korte toespraak zei burgemeester Nobel positief zijn over de constructieve samenwerking met Lidl: ”Het project heeft een lange aanloop gehad, maar er ligt nu een plan dat meer draagvlak heeft. Lidl is in goed overleg met de gemeente bereid geweest haar plannen aan te passen om verkeers- en geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Ook heeft Lidl het aantal parkeerplaatsen flink uitgebreid en toegezegd een nieuwe groenstrook aan te leggen bij de Brandewijnsloot. Daarmee komt zij tegemoet aan een aantal wensen van inwoners en de gemeente.”

De gemeente verwacht dat de vestiging van de Lidl de aantrekkingskracht van het centrum zal versterken. De planning is dat de deuren van de supermarkt met extra’s in april 2019 geopend worden.