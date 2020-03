Burgemeester schrijft brief aan kinderen in Aalsmeer

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte heeft een brief geschreven naar alle kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart:

Misschien hebben jullie onze minister-president wel gezien op de televisie maandag. In een toespraak, die bijna nooit wordt gehouden, vertelde hij dat we in Nederland bijna allemaal het coronavirus gaan krijgen. Maar dat het voor de meeste gezonde mensen niet veel erger zal zijn dan een gewone griep. Of zelfs niet veel erger dan een gewone verkoudheid. De kans dat je er heel erg ziek van wordt, is gelukkig klein. Dat is goed nieuws dus.

Maar waarom is het dan toch zo belangrijk dat jullie niet op school zijn? Of dat jullie niet lekker mogen handballen, voetballlen, korfballen of schaken? Waarom doen we dan zo ingewikkeld over het handen wassen, handen schudden en niezen of hoesten in je elleboog? Dat is belangrijk, omdat we niet willen dat iedereen tegelijk klachten van het coronavirus krijgt. Want ouderen en mensen die al een andere ziekte hebben, kunnen er wel erg ziek van worden. En als er te veel mensen tegelijk de klachten krijgen, kunnen de ziekenhuizen en dokters ze niet allemaal tegelijk helpen.

De mensen, die verstand hebben van het virus, zeggen dat jullie kinderen sterker zijn dan wij. Jullie krijgen het virus wel, maar worden er niet erg ziek van. En als je het virus een keer hebt gehad, word je er niet snel nog een keer ziek van. Jouw lichaam heeft er dan voor gezorgd dat het weerstand heeft tegen het virus. Dat heet immuniteit. En dat is goed, want met jullie immuniteit kunnen we het virus uiteindelijk over een lange tijd overwinnen. Maar ook jullie moeten het virus niet allemaal tegelijk krijgen. Want dan kunnen jullie ouders allemaal tegelijk niet meer naar hun werk en dan wordt er geen eten meer gebracht in de supermarkten, worden de ouderen niet meer verzorgd, de zieken niet geholpen of het vuilnis niet meer opgehaald.

Het is super belangrijk dat ook jullie je allemaal houden aan de gezondheidsregels. Ook al zeggen je vrienden en vriendinnen op de socials misschien iets anders. De mensen die weten waar het over gaat zijn de dokters en de mensen die alles weten over virussen. Dat zijn ook de mensen die aan onze minister-president vertellen wat hij het beste kan doen.

Misschien maak je je er zorgen om. En vraag je jezelf af wat er allemaal gebeurt en wat je kunt doen. Dat begrijp ik. Maar weet dat er veel mensen keihard werken om zo snel mogelijk alles weer normaal te laten zijn. En dat gaat ons zeker lukken, want in de geschiedenis hebben we wel vaker moeilijke dingen moeten overwinnen.

Als er belangrijke informatie is, hoor je dat van de minister of natuurlijk van mij, de burgemeester. En je ouders, verzorgers of leerkracht vertellen erover.

Wat je kan doen als je jezelf verveelt, is bijvoorbeeld iets leuks voor de mensen die thuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Maak een tekening of speel muziek. Je verzint vast wel iets dat anderen blij maakt. Bel, mail of app iets vaker met mensen van wie je weet dat ze alleen zijn. En als je nog andere goede ideeën hebt, laat die dan alsjeblieft ook aan mij weten.

Groeten! De burgemeester, Gido Oude Kotte.