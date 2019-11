Burgemeester Pieter Heiliegers is ingeburgerd

Uithoorn – ‘De nieuwe burgemeester van Uithoorn’ is hij het afgelopen jaar veelvoudig genoemd. Maar dat ‘ nieuw’ stempel mag er nu wel af, vindt Pieter Heiliegers: “ Ik voel mij helemaal ingeburgerd” De keus van de burgemeester om na zijn installatie op 24 januari 2019 een kennismakingstournee te maken, blijkt een schot in de roos. ,,Op deze manier heb ik in een relatief korte periode veel inwoners en ondernemers leren kennen. Ook heb ik bezoeken gebracht aan (sport)verenigingen, raadsleden, buurtbeheren en kerken. Het heeft mij zeer geholpen om in te burgeren. Ik wil daarom iedereen ontzettend bedanken, ook namens mijn José die vaak met mij mee was.”

Na zijn installatie plaatste de burgervader een advertentie in de krant waarin hij iedereen opriep om hem uit te nodigen om kennis te maken. ,,Daar is ontzettend veel op gereageerd!” Er waren zelfs zoveel uitnodigingen dat hij een groot gedeelte van de zomer is doorgegaan met kennismaken. ,,De bezoeken waren zeer divers. Ik heb bijvoorbeeld meegetraind met de lopers van Ons Tweede Thuis, wat een leuke ervaring en wat zijn zij fanatiek,” memoreert Heiliegers. Vervolgt: ,,Ik heb pannenkoeken gegeten (met stroop, red.), fietstochten gemaakt door De Kwakel waar we langs historische plekken fietsen. Ik ben gek op historie dus dat was geweldig. Ook zijn er koffie-ochtenden georganiseerd op mijn kantoor, ik heb sportwedstrijden geopend en bijgewoond, een training bekeken van de gymploeg in sportschool Plux en thuis op bezoek geweest bij raadsleden. Ook heb ik een bezoek gebracht aan het Enge Bos. Een aanrader. Dit is slechts een kleine greep!”

Open armen

Een ding hadden de bezoeken volgens Heiliegers gemeen: ,,José en ik zijn overal met open armen ontvangen. Hartverwarmend!” Door al deze bezoeken heeft de burgemeester een goed beeld gekregen van hoe de mensen hier leven en ondernemen. ,,Wat me opvalt is dat mensen hier echt begaan zijn met elkaar. Dat vind ik mooi om te zien en ik zou zeggen: hou dat vast lieve mensen. Uithoorn en De Kwakel maken we samen.” De kennismakingstour van de burgemeester loopt nu ten einde, maar dat betekent volgens hem niet dat hij niet meer het gemeentehuis uitkomt. ,,Uiteraard blijf ik, net zoals mijn collega wethouders, zichtbaar in de gemeente en mag iedereen ons blijven uitnodigen.”