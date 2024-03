Burgemeester op bezoek bij 104-jarige Theo Blokland

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Op 17 maart wordt meneer Blokland 104 jaar en is daarmee de oudste mannelijke inwoner van Aalsmeer. Afgelopen donderdag is dat uitgebreid gevierd in Zorgcentrum Aelsmeer in het gezelschap van zijn dochter en schoonzoon, zijn jongste zus (85), andere bewoners en natuurlijk de burgemeester die binnenkomt met bloemen en bonbons. “U ziet er jong uit voor een burgervader”, verwelkomt de jarige hem.

Wereld over gereisd

Theo Blokland is geboren in Rotterdam en was de oudste in een gezin van elf kinderen; vier zonen en zeven dochters. Zijn vader werkte bij de Rotterdamse Melk Inrichting en bracht als melkboer de melk bij de mensen aan huis. “Bij ons in de straat woonde ook een rijk gezin. Bij hen lengde mijn vader de melk altijd aan met wat water, dan hadden wij als kinderen wat meer.” Op 54-jarige leeftijd overlijdt zijn vader, Theo is dan pas 14 jaar oud, zit op de ambachtsschool, maar moet ook aan het werk om bij te dragen aan het gezinsinkomen. “Ik werkte in de scheepvaartindustrie” vertelt hij, “daar maakte ik keerkoppelingen. Ik heb de hele wereld over gereisd, want als die dingen geïnstalleerd werden, ging ik mee op een proefvaart. Als de gelegenheid zich voor deed betrok ik de kinderen erbij.” Dochter Yvonne weet er nog alles van. “We gingen aan boord in Den Helder of Scheveningen, ik ruik nog de lucht van de machinekamer.”

Zuinig

64 jaar lang heeft Theo Blokland in Bolnes gewoond en sinds zijn vrouw Carrie 33 jaar geleden overleed zorgt hij voor zichzelf. En dat gaat hem uitstekend af, hij kookt, doet zijn boodschappen, was en strijkt, en kweekt zijn eigen groente: “Ik heb een zuinige instelling en ik had een stukje grond ter beschikking,” verduidelijkt hij. Kort na het overlijden van zijn vrouw vindt hij een nieuwe vriendin: Hennie. Samen brengen ze een mooie tijd door, maken uitstapjes, gaan op vakantie, eten vaak bij elkaar, maar het blijft een LAT relatie, ze wonen ieder in hun eigen huis.

Van 010 naar 020

Twee jaar geleden als hij 102 jaar is, komt Theo Blokland ten val en breekt een heup. De revalidatie laat te wensen over en hij is eigenlijk niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Dochter Yvonne, die in Aalsmeer woont probeert hem over te halen hierheen te komen. Maar hij voelt er in eerste instantie weinig voor. Aalsmeer? Dat ligt toch vlak bij Amsterdam? Tja, als je je hele leven in 010 woont, dan is 020 geen optie. Maar als er een kamer in het Zorgcentrum vrijkomt besluit hij toch maar te verhuizen, om vlak bij Yvonne te kunnen wonen, die heel erg goed voor hem zorgt en vrijwel dagelijks op bezoek komt. Het bevalt hem hier goed, hij heeft een mooie kamer met uitzicht op de Historische Tuin en in een van de bakken bij Zorgcentrum zaait Yvonne tomatenplantje voor hem, want die miste hij wel heel erg.

Verjaardag vieren

Theo Blokland is in goede gezondheid, gebruikt geen medicijnen, heeft geen hoge bloeddruk. Rookt wel een pakje shag per week, dat doet hij al vanaf zijn veertiende. Ook drinkt hij af en toe een glas rode wijn. Zijn gehoor wordt wat minder, maar hij kan nog prima van alles vertellen. Zondag 17 maart viert hij zijn verjaardag bij zijn dochter thuis, samen met neven en nichten en zijn zus van 97. Dan halen ze lekker chinees. Een bijzondere man.