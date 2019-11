Burgemeester ontbijt bij De Graankorrel

Aalsmeer – Op woensdag 6 november kwam burgemeester Gido Oude Kotte op bezoek bij bassischool De Graankorrel in Kudelstaart. De leerlingen van groep zeven gingen samen met de burgemeester ontbijten op school. Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt van 4 tot en met 8 november wordt stilgestaan bij hoe leuk en belangrijk een gezond ontbijt is.

De leerlingen van groep 7 van basisschool De Graankorrel hebben samen met de burgemeester genoten van hun ontbijt. Burgemeester Oude Kotte onderstreept hiermee, net als zo’n 250 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar.

Het Vergeten Kind

De burgemeester betaalde symbolisch voor zijn ontbijt met een donatie aan Het Vergeten Kind, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Zodat deze kwetsbare kinderen weer rust en aandacht vinden en zich op hun toekomst kunnen richten. De donatie maakt het mogelijk dat meer kwetsbare kinderen een stem krijgen, zich kind kunnen voelen en volwaardig meedoen in onze maatschappij. Juf Wendy van groep zeven nam de cheque in ontvangst.

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Burgemeestersontbijt in zo’n 250 gemeenten is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 17e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en vernieuwd lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het Voedingscentrum is betrokken bij de samenstelling van het ontbijtpakket en de inhoud van het lesmateriaal. Daarnaast heeft het educatieve ontbijtevenement de steun van Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Coeliakie Vereniging en Gezonde School.