Burgemeester Heiliegers leidt burgemeester Divendal rond in Uithoorn

Regio – De burgemeester van De Ronde Venen, Maarten Divendal, was vorige week op bezoek in de gemeente Uithoorn. Hij was door burgemeester Pieter Heiliegers uitgenodigd om op de fiets Uithoorn en De Kwakel te ontdekken. De twee burgervaders bezochten als eerste het dorpscentrum van Uithoorn. Ze spraken daar onder meer over de vernieuwing van dat gebied. Ook gingen ze in gesprek met lokale ondernemers, ze bekeken de fotowand en via het Spoorhuis (waar straks de Uithoorntram rijdt), fietsten de heren door naar het stiltemonument bij de Thamerkerk. Daarna vervolgden zij hun route naar het oude Cindu terrein waar ze in gesprek gingen over de mogelijke woningbouw daar te zijner tijd.

Divendal en Heiliegers fietsten vanaf het Cindu terrein door naar de wijk Zijdelwaard waar de incidenten rond Oud en Nieuw zijn besproken. Maar ook stonden ze stil bij het mooie kunstwerk van Jonneke Kodde ‘Samen verder’. Heiliegers: “We eindigden onze fietstocht in De Kwakel waar ik mijn collega de vernieuwing van dorpscentrum heb getoond. En er was ook nog tijd voor wat ontspanning. We hebben samen een drankje gedaan bij het cafetaria in De Kwakel en op de terugweg, via De Vuurlijn, hebben we nog een stop gemaakt bij restaurant Geniet aan de Amstel, het oude gemeentehuis om een bitterbal te nuttigen. We hadden een mooi uitzicht op de Amstelhoek, het dorp dat tot zijn gemeente behoort.”

De burgemeester van Uithoorn/De Kwakel licht zijn uitnodiging toe: “Ik vind het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met onze buurgemeenten en de samenwerking aan te gaan. Mede daarom heb ik Maarten Divendal uitgenodigd voor deze fietstocht. We kijken terug op een goede ochtend waar we uitvoerig gesproken hebben over samenwerking, over de Amstelhoek, woonopgaven, en over MRA.”