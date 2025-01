Burgemeester Divendal kondigt zijn vertrek aan

De Ronde Venen – Maarten Divendal vertrekt in november van dit van dit jaar als burgemeester van De Ronde Venen. Dat zei hij woensdagavond 8 januari aan het eind van zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Willisstee in Wilnis. Divendal wordt op 11 november 67 jaar en is op dat moment 14 jaar burgemeester van de Ronde Venen.

Divendal had zijn toespraak opgebouwd rond de onderwerpen die dit jaar in de gemeente worden en zijn gerealiseerd. Hij noemde onder andere het opknappen van een aantal wegen, verschillende woningbouwprojecten en de Groene Hart Pas die wordt gelanceerd. Aan het slot voegde hij een persoonlijke noot toe waarin hij zijn vertrek aan het einde van dit jaar aankondigde.

Elders in deze krant leest u de gehele toespraak. Hij noemde daarin ook twee argumenten hoe hij tot dit besluit was gekomen. “Ik merk dat ik na 14 jaar graag flexibeler wil kunnen omgaan met mijn activiteiten en vrije tijd. Daarnaast lijkt het mij voor de gemeente wenselijk dat een nieuwe burgemeester, die wellicht eind van dit jaar kan starten, is ingewerkt voordat in 2026 een nieuwe raad en een nieuw college van start gaan”. In maart 2026 zijn er gemeentelijke verkiezingen.

Foto: aangeleverd