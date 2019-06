Uithoorn – Maandag jl. bereikte de heer Boerman uit Uithoorn de gezegende leeftijd van 102 jaar.. De burgemeester kwam nu voor de derde keer op bezoek op zijn verjaardag. Deze keer vertelde hij dat de jarige nu de oudste inwoner van Uithoorn is. De heer Boerman woont in het Hoge Heem en is daar zeer tevreden. Hij kwam met zijn gezin in 1965 in Uithoorn wonen.