Buitenbrand aan Oosteinderweg

Aalsmeer – Op zaterdag 24 juni om tien voor half elf in de ochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Oosteinderweg. Een hoopje gemaaid gras had vlam gevat.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft weten te voorkomen dat het vuur verder om zich heen sloeg. Met twee lage druk stralen is het brandje geblust.

Vrijwilligers welkom

Het vrijwillige korps in Aalsmeer kan overigens nieuwe brandweermannen en -vrouwen goed gebruiken. Durf jij deze uitdaging aan? Iedere maandagavond komen de leden van het korps bijeen voor oefeningen in de kazerne aan de Zwarteweg. Binnen lopen mag altijd. Of kijk eerst voor meer informatie op de website, facebook of twitter.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer