Brons voor Nienke van Dok op NK Atletiek

Aalsmeer – Nog geen jaar geleden besloot Nienke van Dok om naast haar specialisatie op de 1500 en 3000 meter de steeplechase in het trainingsprogramma op te nemen. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de hordentechniek en de waterbakpassages. Het harde werken betaalde zich uit met een fraaie derde plaats op de 2000 meter steeplechase tijdens het NK junioren in Emmeloord van 15 tot en met 17 juni.

Nienke, die zoals vooraf besproken met haar trainer Erik Witpeerd, vanaf het begin de wedstrijd hard maakte, vocht de laatste 150 meter van de 2000 meterlange race een verbeten strijd om zilveren medaille, maar kwam in de eindsprint net te kort.

Eerste NK medaille

Haar tijd van 7:28,92 minuten betekent eveneens een tijd in de top 15 allertijden op dit onderdeel. Voor Atletiekvereniging Aalsmeer is dit een eerste NK medaille bij de meisjes sinds 35 jaar.

Op vrijdag liep Nienke ook nog een 3000 meter in 10:44,71 minuten en dit leverde haar de achtste plaats op.

Milan en Thijmen

Milan Biesheuvel maakte vrijdag zijn NK-debuut bij de B-junioren op de 800 meter. Milan liep een sterke serie waarbij hij net boven zijn persoonlijk record bleef steken in een tijd van 2:08,15 minuten. Op zaterdag begon Thijmen Alderden aan zijn laatste NK-junioren. De tweedejaars A-junior ging van start op zijn 1500 meter in een snelle serie. Hij kon de kopgroep lange tijd volgen, maar zijn tijd van 4:18,05 minuten was net niet voldoende om de finale te halen.

Foto: Erik Witpeerd. Nienke van Dok (startnummer 717).