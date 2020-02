Bromfiets Monsterrit op eerste zondag van april

Aalsmeer – Het einde van de maand februari is in zicht. Andere jaren kon er nog geschaatst worden of werden wat sneeuwballen gegooid. Deze hele afgelopen winter was het echter redelijk weer om af en toe de oude bromfiets weer eens heerlijk te laten knorren. Een rondje om de Westeinder of even op bezoek bij wat kennissen.

Maar binnenkort kan eenieder wat serieuzer aan de slag. De Monstertocht van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap staat weer op stapel. Een dikke 100 kilometer op een zondagmiddag. Dat is een uitdaging voor mens en materieel en zo vroeg in het jaar. Het kan wel wat fris worden of regenen, maar echte brommerridders en -jonkvrouwen kunnen wel tegen wat ontberingen. Behalve een zere bips valt het allemaal best mee.

De monstertocht wordt gereden op de eerste zondag van april, 5 april 2020. Het vertrek is om ongeveer 10.15 uur en de groep is weer in Aalsmeer rond 16.30 uur. Aanmelden voor deze unieke prestatie kan op zaterdag 14 maart om 17.00 uur in café Joppe in het Centrum.

Mocht je geen bromfiets hebben, bel dan eens bij je buren, of een paar erven verderop, aan. Wie weet staat er nog wel een mooie, oude machine weg te kwijnen in een schuur of kas. Voor wie zijn of haar oldtimer zou willen verkopen is zaterdag 14 maart de ideale dag hiervoor. Neem een foto of de machine zelf mee en wie weet zijn er liefhebbers/sters.