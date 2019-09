Broers Rick en Max: Opruim-kanjers!

Aalsmeer – Zaterdagavond 14 september was alweer de laatste dag van de 25ste Feestweek in Aalsmeer. De organisatie kijkt tevreden terug op alle activiteiten. “De Feestweek is goed verlopen”, vertelt voorzitter René Martijn. “We hebben duizenden mensen, jong en oud, weer blij gemaakt.”

Na een korte nacht wachtte de volgendge dag, zondag, de laatste klus. Het afbreken van de grote tent. Gelukkig kon gestart worden onder een stralend zonnetje. Eerst zijn alle spullen (apparatuur, licht, toiletten, etc.) uit de tent weggehaald en vervolgens werd aangevangen met het verwijderen van alle doeken.

Op maandag is verder gegaan met ‘strippen’. Gestart werd met regen, maar gelukkig klaarde het in de middag weer op. Het Praamplein wordt tot slot weer als vanouds ingericht. De bloembakken komen terug en al het afval wordt opgeruimd.

Heel blij is de organisatie van de Feestweek met de jeugdige inwoners Rick (10) en zijn broertje Max (7). Rick kwam net als vorig jaar vrijwillig langs om de handen uit de mouwen te steken en nam dit keer zijn broertje mee.

Meer dan tien vuilniszakken afval hebben de twee broers bij elkaar geraapt. De Feestweek organisatie is trots op dit tweetal en eigenlijk is natuurlijk heel Aalsmeer dat. Rick en Max zijn een voorbeeld voor alle inwoners. Echte opruim-kanjers deze twee. Dank jullie wel!