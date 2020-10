Brief burgemeester over corona-maatregelen

Aalsmeer – Huis aan huis heeft burgemeester Gido Oude Kotte een brief gestuurd aan alle inwoners. Donderdag of vrijdag is deze bij de meeste huishoudens op de deurmat gevallen. Over het onderwerp van de brief hoeft niemand lang te raden: Corona(maatregelen):

“Het aantal coronabesmettingen in onze regio is explosief gestegen. Niet voor niets is er code rood afgegeven. Het virus komt echt dichterbij. Zo is het aantal geregistreerde besmettingen per week in Aalsmeer nog niet zo hoog geweest als afgelopen week en moest deze week Zorgcentrum Aelsmeer haar deuren tijdelijk sluiten. Het grove beeld is dat de meeste personen die besmet zijn geraakt, gelukkig lichte tot milde klachten hebben. Maar helaas zien we toch ook een zorgelijke toename aan ziekenhuisopnames, met als gevolg dat ten koste van reguliere zorg maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Dit mogen we niet laten gebeuren!

De nieuwe coronamaatregelen voor de komende drie weken zijn voor sommigen zeer ingrijpend. Ik vind ze ook niet allemaal even goed verdedigbaar, omdat ze niet passend lijken op de situatie in ons dorp. Maar het feit blijft dat de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar Aalsmeer onderdeel van uit maakt, zich inmiddels bevindt in de alarmfase. En tijdens crisis kan alleen eendracht het verschil maken. Als het ons niet lukt om de besmettingen te minderen, dreigen nog zwaardere maatregelen. En dat moeten we proberen te voorkomen.

Met de nieuwe maatregelen zijn samenkomsten in binnenruimtes van meer dan dertig personen verboden, sluit de horeca om tien uur ’s avonds en mag u thuis niet meer dan drie gasten ontvangen. Ook geldt het dringende advies om in voor publiek toegankelijke ruimtes een mondkapje te dragen. Een volledig overzicht van de maatregelen is te vinden op www.aalsmeer.nl/corona.

De economische en sociale gevolgen van de maatregelen zijn groot: voor (horeca)-ondernemers, voor culturele instellingen, voor (sport)verenigingen, voor jongeren en voor ouderen. De scholen en de kinderopvang blijven gelukkig open, maar de maatregelen die we nu nemen zijn voor ons allemaal een pijnlijke stap terug. De ontwikkeling van het virus laat ons geen andere keuze.

Ik doe een dringend beroep op u! Neem het virus serieus. Houdt u alstublieft aan de maatregelen, leef de anderhalve meter en de hygiënerichtlijnen weer goed na en help om de snel toenemende verspreiding van het virus tegen te houden. Ook vraag ik u met klem om uw sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Alleen dan kunnen we voorkomen dat het virus zich verspreidt en er nog verdergaande maatregelen nodig zijn.”

Gido Oude Kotte, Burgemeester van Aalsmeer