Bridgeclub eerste gebruiker Oude Veiling

Aalsmeer – Terwijl de verbouwing van De Oude Veiling nog in volle gang is, wordt er al hard gewerkt aan de invulling van ‘De huiskamer van Aalsmeer’. En er is mooi nieuws: de eerste vaste gebruiker is een feit. Bridgeclub ’t Rondje gaat vanaf september iedere maandagavond kaarten in De Oude Veiling.

Voorzitter Ingrid Smit-Oostra is blij dat de club terecht kan in dit centraal gelegen pand in Aalsmeer: “We hebben er zin in om in de grote zaal te gaan spelen. Voor veel leden is het een stukje nostalgie: ze hebben vroeger hier gedanst.” De bridgeclub bestaat al meer dan 25 jaar en heeft op verschillende locaties gezeten. Op de huidige locatie, De Studio’s Aalsmeer, moeten ze weg, omdat de activiteit niet past binnen het nieuwe beleid van de huidige eigenaar.

De club bestaat uit 56 leden, maar nieuwe leden zijn zeker van harte welkom. Geïnteresseerde spelers kunnen contact opnemen met de voorzitter via ingridsmito@hotmail.com of bel 0297-327300. Bij veel animo kan er een cursus worden opgezet om het bridgespel onder de knie te krijgen. De eerste speelavond is maandag 3 september om 19.30 uur.

Nieuwe coördinator

Per 1 maart is er een nieuwe coördinator van De Oude Veiling aangesteld: Thomas Visser. Deze 25-jarige Aalsmeerder is met veel enthousiasme begonnen aan de functie. Hij heeft na het behalen van zijn opleiding Marketing en Human Resource Management gewerkt bij de Dutch Flower Group aan een project over duurzame inzetbaarheid. Hierna was hij toe aan iets nieuws: “Het is voor mij een mooie uitdaging en een eer om verantwoordelijk te zijn voor dit Aalsmeers juweeltje.”

Voor meer informatie over De Oude Veiling, de invulling daarvan en mogelijkheden om te huren kan contact opgenomen worden met Thomas via info@deoudeveiling.nl. Op de website www.deoudeveiling.nl staat het laatste nieuws omtrent de verbouwing en opening. Volgens de planning is de verbouwing eind juli klaar en wordt het pand opgeleverd. In augustus worden de puntjes op de i gezet, zodat in september de opening kan plaatsvinden.

DOV-coördinator Thomas Visser en Ingrid Smit-Oostra en Eduard Biesheuvel van Bridgeclub ‘t Rondje.