Brandweeroefening in pand Gedempte Sloot

Aalsmeer – Maandag 8 november heeft de Brandweer van Aalsmeer aan het begin van de avond een oefening uitgevoerd in een pand aan de Gedempte Sloot. Het appartementencomplex is nog in aanbouw. “De eigenaar bood ons de unieke mogelijkheid om daar een mooie oefening uit te zetten”, aldus de Brandweer.

Er waren meerdere personen op het dak die gered moesten worden door een hoogwerker. Ook stond het pand vol met rook. De weg is voor de oefening een korte tijd afgesloten geweest voor verkeer. Er wordt terug gekeken op een geslaagde en leerzame oefening. Eigenaars van het pand Wim en Corine Engel: “Bedankt voor de inzet. Aalsmeer mag trots zijn op haar korps.”

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen