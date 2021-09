Uithoorn – De brandweer is donderdagavond rond 18.30 uur met haar hoogwerker in de weer geweest aan de Koningin Maximalaan in Uithoorn. Ter hoogte van de Laan van Meerwijk hingen een aantal boomtakken gevaarlijk over de weg. De brandweer heeft de gevaarlijk hangende takken verwijderd. Het fietspad en een helft van de rijbaan was afgesloten tijdens het verwijderen van de takken. (foto: VTF – Laurens Niezen)