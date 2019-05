Aalsmeer – Vanmorgen, vrijdag 31 mei, even over half zeven in de ochtend is de brandweer van Aalsmeer uitgerukt voor een brand in een container aan de Legmeerdijk.

De inhoud van een gesloten zeecontainer was gaan branden. Met lage druk heeft de brandweer het vuur weten te blussen.

De inhoud van de container moet als verloren worden beschouwd. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer