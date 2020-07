Brandweer in actie voor boot in nood

Aalsmeer – Zaterdag 4 juli rond zes uur in de avond werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een boot in de problemen op de Westeinderplassen. Passanten hadden vanaf de kant een boot ondersteboven in het water zien liggen.

De Brandweer is direct ter plaatse gegaan en is met de brandweerboot naar de boot gevaren. Het korps Aalsmeer kreeg bij de zoektocht hulp van de Brandweer uit Leimuiden, brandweerduikers uit Mijdrecht en agenten in een helikopter. Aangekomen bij de boot werden geen personen aangetroffen.

De assistentie van de collega-hulpdiensten bleek niet nodig. De opvarenden bleken al thuis te zijn. Nadat zij in de problemen waren gekomen, hebben ze het anker van de boot laten zakken en zijn naar de kant gezwommen. De Brandweer heeft nog geholpen bij het bergen van het bootje.

Foto: Ron Dool