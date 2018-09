Brandweer deelt gratis rookmelders uit

Aalsmeer – In het kader van de week van de Veiligheid gaan medewerkers van Brandweer Amsterdam-Amstelland in oktober de huizen langs in Aalsmeer om bewoners advies te geven over brandveiligheid en om gratis rookmelders op te hangen. Ze bezoeken Aalsmeer-Oost, met name de koningsbuurt.

Bij de huisbezoeken krijgen de bewoners persoonlijk advies van de brandweer over bijvoorbeeld vluchtroutes en wat te doen bij vlam in de pan. De rookmelders worden direct geplaatst op de juiste plek(ken) in de woning.

De woningbezoeken vinden plaats op de donderdagen 4, 11 en 18 oktober en zijn onderdeel van een landelijke aanpak van de brandweer om meer aan voorlichting en preventie te doen. Dit heet Brandveilig Leven. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Maak een afspraak

De brandweer is zichtbaar in de wijk aanwezig en gaat van deur tot deur, maar u kunt ook een afspraak maken. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de brandweer via 020-5556000 om een bezoek in te plannen. De adviseurs verschijnen in brandweeruniform, met een rode tas en kunnen zich legitimeren.

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. Dan kunt u de brand nog klein houden of op tijd wegkomen. Kijk voor tips over brandveilig leven op: www.brandweer.nl/ons-werk/brandveilig-leven.