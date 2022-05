Brandweer Aalsmeer houdt weer open dag

Aalsmeer – De Vrijwillige Brandweer Aalsmeer houdt dit jaar weer een open dag en wel op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 16.00 uur bij de kazerne aan de Zwarteweg 77. Burgemeester Gido Oude Kotte, of diens plaatsvervanger, geeft samen met clustermanager mevrouw A. Polat om 10.00 uur het startsein voor deze dag vol informatie en activiteiten. Het doel van de open dag is om inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart nader kennis te laten maken met het veelzijdige werk van de brandweer. Gedurende de dag zullen er diverse demonstraties zijn, zoals een ongeval met beknelling, vlam in de pan, ontploffende gasblikjes en airbags. Tijdens deze demonstraties wordt ook uitleg gegeven.

Verder mogen durfals in het bakkie van de autoladder mee omhoog naar 30 meter om van de omgeving te genieten en is het mogelijkheid om (met zwemvest, verplicht) mee te varen met de brandweerboot. Voor de kinderen staan er diverse spuitspelletjes op het programma en als ze het willen, mogen ze ook nog een ritje in een brandweerauto meemaken. In de kazerne zijn diverse stands te bezoeken. Zoals voorlichting omtrent rookmelders in huis (vanaf 1 juli 2022 zelfs verplicht), een virtuele beleving omtrent brand in huis, een foto-stop voor kleine kinderen en er wordt voorlichting gegeven door de AED-groep over hoe te handelen bij een reanimatie. Ook is het mogelijk brandweerspulletjes voor kinderen te kopen. Op het terrein worden deze dag diverse oude en moderne brandweervoertuigen opgesteld waarbij door de collega’s alle (brandende) vragen over het brandweervak beantwoord kunnen worden.

Mocht u tijdens of na het bezoek aan deze open dag interesse hebben over het brandweerwerk, spreek dan één van de collega’s aan of kom op een maandagavond rond 20.00 uur naar de kazerne om de vaste oefenavond mee te maken.

Tot slot: Rondom de kazerne is helaas geen parkeerruimte beschikbaar. Bezoekers aan de open dag worden dan ook vriendelijk verzocht om zo veel mogelijk te voet of per fiets te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren op het terrein aan de Dreef (bij het zwembad).