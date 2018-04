Brandweer Aalsmeer: 3e prijs en 100e uitruk

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 14 april heeft de wedstrijdploeg van Brandweer Aalsmeer deelgenomen aan de hoofdklasse brandweerwedstrijden in Muiden. Het team wist de derde prijs in de wacht te slepen en dankzij dit brons is de ploeg door naar de volgende ronde. Deze gaat plaatsvinden in De Rijp. Succes mannen!

Terwijl deze heren het vaandel van de Aalsmeerse brandweer hoog aan het houden waren, stonden hun collega’s in Aalsmeer paraat om direct uit te kunnen rukken bij een melding. Zaterdag was een rustige dag, maar zondag 15 april klonk maar liefst drie keer het alarm. Eerst werd gesneld naar een brandmelding in de Studio’s, maar dit bleek loos alarm. Daarna naar Flora Holland waar assistentie is verleend bij een reanimatie.

De derde uitruk bleek uiteindelijk een speciale te zijn. Rond kwart over vijf was er een melding van een brand in de Lakenblekerstraat. Er was geen sprake van brand, ook loos alarm dus, maar het was wel de honderdste uitruk dit jaar. Speciaal dus. Een best drukke ‘baan’ voor de dames en heren van dit vrijwillige korps. Hulde en dank voor jullie inzet voor Aalsmeer!

Foto: De wedstrijdploeg van Brandweer Aalsmeer (eigen foto).