Brandje in loods snel onder controle

Aalsmeer – Donderdag 20 december omstreeks tien uur in de avond is bij Koninklijke de Vries Scheepsbouw aan de Oosteinderweg een brand ontstaan.

De brand was ontstaan op een schip, welke in de loods lag. De brandweer was snel ter plaatse, maar hoefde niet veel te doen. Er waren namelijk mensen aanwezig in het pand, die het vuur ontdekten en snel actie hebben ondernomen.

“Het brandje was al uit toen wij arriveerden. We hebben een controle-meting verricht”, aldus de brandweer.

Foto: VTF – Laurens Niezen