Kudelstaart – In een woning in de Madame Curiestraat is woensdag 19 december aan het einde van de middag brand uitgebroken.



De brandweer was snel met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. De brand bleek te woeden in het plafond van de woning.

Het vuur had de brandweer snel onder controle. Om zeker te zijn dat de brand volledig geblust was, is een dakinspectie gehouden. De woning heeft rook- en waterschade opgelopen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.



Foto: VTF