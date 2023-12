Aalsmeer – In de Sportlaan is vrijdag 8 december in de ochtend brand geweest in een woning. Het vuur zou zijn ontstaan in een pelletkachel.

De brandweer van Aalsmeer was snel ter plekke en kon verdere uitbreiding voorkomen. Alle bewoners waren de woning op tijd ontvlucht, niemand raakte gewond.

De hoogwerker van de brandweer Hoofddorp kwam ook ter plekke en inspecteerde nog de schoorsteen. De stichting Salvage zal zich over de schade in de woning gaan bekommeren.

Fotograaf: VLN Nieuws