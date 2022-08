Aalsmeer – Op de Legmeerdijk is woensdag 17 augustus rond drie uur in de middag brand uitgebroken op de 8e etage van het in aanbouw zijnde Migrantenhotel. De brand brak uit tijdens werkzaamheden.

Het vuur zou zijn ontstaan door slijpwerkzaamheden. Het lukte de medewerkers niet om de brand zelf te blussen. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. De schade aan het hotel is nihil.

Een persoon is behandeld door ambulancepersoneel.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen