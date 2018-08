Maandagmiddag rond kwart over drie kreeg een bestuurder van een witte bestelbus te kampen met brand in zijn voertuig. Dit gebeurde toen hij op de Legmeerdijk in Kudelstaart reed.

De toegesnelde brandweer had het vuur snel geblust. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement.

De inzittenden van de bestelbus kwamen met de schrik vrij. De weg werd afgesloten ter hoogte van de Mijnsherenweg.

Foto: VTF