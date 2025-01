Bouw Hilton Hotel op Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – Op dinsdag 21 januari onthulden diverse mensen van ontwikkelaar Necron Group, Hilton en Green Park Aalsmeer samen met wethouder Sven Spaargaren het bouwbord van een nieuw hotel. Het hotel met 156 kamers en 128 suites wordt gebouwd op de Green Square Business Campus op Green Park Aalsmeer.

Wethouder Sven Spaargaren reageerde enthousiast op deze ontwikkeling: “Ik ben blij met deze mooie ontwikkeling op het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Het is een waardevolle toevoeging die bijdraagt aan de groei en het succes van onze lokale economie.”

Patrick Fitzgibbon, SVP Development, EMEA, Hilton: ‘’Dit is een bijzondere mijlpaal voor ons. Het betekent niet alleen het debuut van Home2 Suites by Hilton in Nederland, maar ook onze eerste Hilton Garden Inn in de Metropoolregio Amsterdam. Met deze ontwikkelingen versterken we onze wereldwijde portfolio van luchthavenhotels en ons aanbod voor bezoekers van de financiële en zakelijke hoofdstad van Nederland.’’

Garden Inn en Suites

Gerard van Liempt, CEO, Necron Group AG: “We zijn blij om samen met Hilton twee nieuwe hotels naar de Metropoolregio Amsterdam te brengen: een Hilton Garden Inn en het debuut van Home2 Suites by Hilton. Samen met Hilton realiseren we niet alleen twee hoogwaardige hotels, maar zetten we ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van een toekomstgerichte zakelijke hub in de regio. Met dit project transformeren we het gebied tot een dynamisch ecosysteem dat aansluit bij de behoeften van reizigers en bedrijven.” De planning is dat de eerste paal nog dit voorjaar wordt geslagen.

Foto: Gemeente Aalsmeer