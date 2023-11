Botsing scooter en auto bij Spoorlijnpad

Aalsmeer – Een scooterrijder is vrijdag 17 november gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ging mis op de kruising Spoorlijnpad met de Linnaeuslaan.

Er zaten op de scooter twee personen, een van die twee raakte gewond en is behandeld door ambulance medewerkers.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Op het Spoorlijnpad hebben fietsers en scooters voorrang op verkeer in de Linnaeuslaan. Mogelijk heeft de bestuurder van de auto de scooter over het hoofd gezien.

Fotograaf: VLN Nieuws