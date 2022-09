‘Bootje waaien’ met SPIE en startvolgorde bekend!

Aalsmeer – Het was behoorlijk warm in de feesttent afgelopen maandag 5 september tijdens de SPIE sportavond. Er lagen waaiers klaar en deze leken uitkomst te bieden om de vele bezoekers het hoofd koel te laten houden. Echter, deze bleken de attributen te zijn voor het spel dat het SPIE-bestuur had bedacht: Bootje waaien. In een lange bak met water moesten de teams een bootje zo snel mogelijk naar de overkant wapperen. Er werd fanatiek gespeeld, want het team met de snelste tijd mag als eerste starten tijdens de Pramenrace, waarvoor aanstaande zaterdag 10 september om 12.00 uur het startsein gegeven wordt bij de Pontweg.

Het ‘bootje waaien’ ging bij diverse teams heel vlot, andere teams hadden meer moeite om de overkant te bereiken. Tja, als de waaier ook wordt gebruikt om zelf even een fris windje te voelen… Wie aan de beurt was geweest bleef lekker ‘hangen’ in de feesttent, want hoe gezellig is het om alle deelnemers weer te zien en te spreken. Om half twaalf moest iedereen toch echt naar huis. De veelal verhitte tentbezoekers kregen hierbij een traktatie van moeder natuur: Het regende en hier had nagenoeg niemand rekening mee gehouden, gezien de lege garderobe de hele avond.

Het SPIE-bestuur kijkt terug op een topavond en bedankt alle deelnemers voor hun inzet en enthousiasme. Er blijkt inderdaad flink gewapperd te zijn, geen enkele waaier heeft de inspanningen van de teams overleefd.

Het Spie-bestuur en alle vrijwilligers tijdens het ‘bootje waaien’.

Winnaars en startvolgorde

De winnaars van het ‘bootje waaien’ en dus de teams die als eersten mogen starten zaterdag zijn in de categorie snelheid: 1. Team 188, 2. Aquaprama en 3. De Farregatters. In de categorie bokken: 101. De Lilleke Draeck, 102. De Vreemdgaanders en 103. De Welvaartsbuikjes. In de categorie dames: 201. Batgirls, 202. Bubbels en 203. De Meides Van. En in de categorie recreatie: 301. De Dubbele Bojum, 302. Bella Limoncella en 303. All Starts. Kijk voor de volledige uitslag en dus de startvolgorde op www.pramenrace.nl.