Bootje aan komen drijven: Eigenaar gezocht

Aalsmeer – Op dinsdag 28 maart is een motorbootje zonder opzittenden aan komen drijven bij een jachthaven in Aalsmeer. De boot is wit van kleur met een blauw bovendek, heeft een donderblauw dekzeil en is voorzien van een buitenboordmotor. De betreffende boot ligt momenteel veilig aan de ketting in de jachthaven. De politie is op zoek naar de eigenaar van de boot en/of informatie van inwoners die weten van wie het bootje is.

Uiteraard dient de melder aantoonbaar te kunnen laten zien de rechtmatige eigenaar te zijn. Melden kan door te bellen naar 0900-8844. Dossiernummer is 2023070885.