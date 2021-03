Boomkunstwerk in Rijsenhout

Rijsenhout – In het grasperkje aan de Hoogvlietkade in Rijsenhout was vorige week een stellage om een oude kale boom geplaatst. Menigeen vroeg zich nieuwsgierig af waarom. Het antwoord kwam toen boomzaagkunstenaar Albert Broekman arriveerde en met een motorzaag de top van de boom begon te bewerken.

Hiermee trok de kunstenaar veel bekijks. Veel toeschouwers kwamen langs om het kunstwerk in wording te bewonderen. In een paar dagen wist Albert Broekman de top van de boom om te toveren in een prachtige arend. Het resultaat is een kijkje zeker waard!

In de Haarlemmermeer is Albert Broekman overigens geen onbekende. De boomzaagkunstenaar heeft al diverse kunstwerken uit bomen gezaagd. Onder andere aan de Geniedijk in Hoofddorp zijn kunstwerken van Albert bewonderen, een uil, een ijsvogel en een molen.

De boomzaagkunstenaar uit Stadskanaal zou overigens eerder aan de slag gaan in Rijsenhout en vervolgens in Nieuw-Vennep (bij de Hoofdvaart komt een bos tulpen), maar raakte vorig jaar gewond aan twee vingertoppen door een haperende kettingrem tijdens het klussen thuis. Inmiddels is Albert hier voldoende van hersteld en heeft hij zijn kettingzaag weer ter genomen.

Tekst en foto: Ruud Meijer